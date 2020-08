Everton Cebolinha já está no Benfica, mas continua a somar prémios no Brasil: o jogador de 24 anos foi eleito o melhor jogador do campeonato Gaúcho, que o «seu» Grémio conquistou na noite de domingo.

O internacional brasileiro recebeu ainda o prémio de melhor avançado da competição – fez três golos –, conforme o próprio publicou nas redes sociais.

Recorde-se que Cebolinha estreou-se no domingo a marcar no Estádio da Luz, na vitória do Benfica frente ao Bournemouth.