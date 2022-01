Ainda à procura de afirmação no Benfica, a possibilidade de Everton voltar ao Brasil é real. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, admitiu que o extremo encarnado entra nas cogitações do Mengão.

«Nós não temos essa opção de empréstimo pelo Everton Cebolinha. Custou um valor considerável ao Benfica. Mas ele não é o único que entendemos que pode reforçar o clube. Estamos em sintonia com o Paulo Sousa para trazer os reforços dentro da área que ele entende que precisámos de contratar», reconheceu ao programa Donos da Bola.

Everton, de 25 anos, chegou à Luz na temporada passada a pedido de Jorge Jesus e a troco de 20 milhões de euros. Em 2020/21, somou 48 jogos, marcou oito golos e apontou 10 assistências, mas nunca assumiu o papel de titular indiscutível.

Com a saída de Jesus, o brasileiro foi opção nas escolhas iniciais de Nelson Veríssimo sempre que esteve disponível. Na presente temporada, participou em 30 jogos, anotou cinco assistências e outros tantos golos, o último dos quais no último encontro, na meia-final da Taça da Liga, diante do Boavista.