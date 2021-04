Morreu, esta quarta-feira, Jorge Coelho, vítima de ataque cardíaco. Como pode ler no site da TVI24, o político e ex-ministro tinha 66 anos.



Jorge Coelho foi ministro de três pastas nos dois governos liderados por António Guterres: ministro Adjunto; ministro da Administração Interna; e ministro da Presidência e do Equipamento Social.



O socialista deixou de ser comentador da Circulatura do Quadrado na TVI em julho do ano passado.