Mais de 150 mil pessoas (150.604) já recuperaram da covid-19 em Itália. Nas últimas 24 horas registaram-se 3.503 recuperados e o número de casos ativos num dos países europeus mais afetados pela pandemia caiu dos 50 mil: é agora de 47.986, menos 2.980 do que no balanço de quarta-feira.

De acordo com a Proteção Civil italiana, no último dia houve 593 novos casos e 70 mortes. No total, Itália regista 231.732 infeções por SARS-CoV-2 e 33.142 óbitos em consequência da doença covid-19.

De referir que o número de pessoas internadas fora (7.379) e em unidade de cuidados intensivos (489) continua a diminuir.