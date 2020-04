Ezequiel Lavezzi terminou a carreira em dezembro de 2019 e volta a ser notícia pelo envolvimento com uma famosa modelo brasileira. A imprensa argentina garante que o antigo internacional argentino está na ilha paradisíaca de São Bartolomeu, localizada no mar das Caraíbas, com Natália Borges, ex-namorada de um amigo de Lavezzi.



Natália Borges está há mais de um mês na ilha de São Bartolomeu, tal como Ezequiel Lavezzi, e garante ter ficado retida devido ao surto de covid-19. A modelo e o ex-jogador têm partilhado várias fotografias das férias mas nunca aparecem juntos.



Agora, a imprensa argentina garante que a dupla está numa quarentena romântica nas Caraíbas e Yanina Screpante, antiga namorada de Lavezzi, diz que não é a primeira vez. «Já a conheço, porque ela é a ex-namorada de um grande amizo do Pocho (Lavezzi), chamado Lorenzo (Tonetti). Ele mentiu ao amigo, já a agarrou no Brasil há uns anos e recentemente fê-lo de novo. Enfim, que faça o que quer», atirou Yanina Screpante.