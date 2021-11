O Feirense recebeu e bateu o FC Porto B por 3-2, em jogo da 12.ª jornada da II Liga, resultado que lhe permitiu chegar ao topo da classificação, com mais um ponto do que o casa Pia e mais dois do que o Benfica B que só joga na segunda-feira, na Amadora, frente ao Estrela.

No jogo desta manhã, a equipa de Santa Maria da Feira adiantou-se no marcador logo no minuto inaugural, com um golo de Fábio Espinho a passe de João Oliveira. O FC Porto B procurou reagir, mas foi a equipa da casa que voltou a marcar, aos 25 minutos, desta vez por Steven Petkov.

Já na ponta final do jogo, aos 86 minutos, Samuel Teles ainda fez o terceiro para o Feirense, a passe de Jardel, e o jogo parecia mais do que decidido, mas ainda houve tempo para um pequeno susto para a equipa da casa, com os visitantes, com dois golos de rajada, a reduzirem a diferença para apenas um golo. João Marcelo, a passe de Leo Borges, marcou aos 88, enquanto Diogo Abreu, já em tempo de compensação, fez o 3-2.

Com este triunfo, o Feirense assume a liderança da II Liga, com 25 pontos, mas o Benfica B, com 23 pontos, ainda pode destronar a equipa de Santa Maria da Feira, caso vença o Estrela, esta segunda-feira, na Reboleira. O FC Porto B, por seu lado, segue no 11.º lugar, com menos dez pontos do que o novo líder.