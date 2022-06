O antigo avançado do Benfica, Fabrizio Miccoli, quebrou o silêncio esta terça-feira, depois de ter sido libertado a 13 de maio, após cumprir mais de cinco meses de pena, devido a condenação por extorsão com método da máfia. O tribunal aceitou o recurso apresentado pelo ex-internacional italiano que vai cumprir a pena em liberdade condicional.

«Há 12 anos cometi um grande erro. Um daqueles erros que mudam a vida. Eu tinha tudo. Eu era o capitão de Palermo, tinha o trabalho que sempre sonhei desde criança e o povo de Palermo fez-me sentir em casa. Nestes 12 longos anos sempre preferi o silêncio. Li tudo mas nunca respondi», começou por escrever em comunicado nas redes sociais.

«Quando és jogador na Série A, tens muita atenção. Muitas pessoas querem um pedaço de ti. Muitos te conhecem, mas tu não conheces ninguém. Não sabes em quem pode confiar. Na verdade, cometi mais do que um erro. O primeiro grande erro foi estar sempre disponível para todos. Quem viveu em Palermo naqueles anos sabe. O segundo erro foi usar as palavras erradas. Muitas vezes, quando estás no topo, sentes-te invencível... em vez disso, és apenas humano», prosseguiu.

Miccoli recordou, de seguida, o tempo passado na prisão. O antigo jogador do Benfica diz estar longe de pertencer «àquele mundo», onde «um dia parece uma eternidade» e sublinha que tem «cumprido o maior castigo nestes 12 anos, todos os dias».

«Há algumas semanas fui libertado. Não estou a pedir para ser compreendido, não estou a pedir que o que aconteceu seja esquecido. Não é isso que quero alcançar com esta carta. Eu só quero, depois de 12 longos anos, esclarecer a minha posição, ter a minha própria em vez de ser dita pelos outros», referiu, antes de agradecer aos advogados e admiradores.

«Como em campo, depois de uma derrota, não podes repetir o jogo que acabaste de perder, mas podes treinar e tentar fazer melhor no próximo jogo. Tenho quase 43 anos e espero ter muitos mais 'jogos' para recuperar e mostrar o verdadeiro Fabrizio Miccoli», finalizou.

Segundo a imprensa italiana, Miccoli terá de cumprir algumas regras, nomeadamente a impossibilidade de contactar com as vítimas e a obrigatoriedade de estar sempre em casa à meia-noite.

O antigo futebolista representou o Benfica de 2005 a 2007, por empréstimo da Juventus. Fez 56 jogos e marcou 19 golos. Terminou a carreira em 2016, ao serviço do Birkirkara, de Malta.