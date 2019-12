O futebol ainda é um espaço aberto aos gestos mais nobres. Veja-se o bom exemplo dado pelos juvenis do Sp. Covilhã no passado domingo. Sabendo que o Vila Velha de Ródão só tinha oito atletas disponíveis para a partida, os responsáveis serranos decidiram ir a jogo com o mesmo número de efetivos: oito para cada lado, por respeito ao clube que estava em dificuldades.



Mas a atitude de fair-play do Sp. Covilhã não se ficou por aqui. Durante a partida, o Vila Velha perdeu um jogador por lesão e o treinador dos leões da serra retirou de imediato um jogador seu também: sete para cada lado.



A partida acabou com um 13-0 para o Sp. Covilhã, mas é justo sublinhar que o Vila Velha de Ródão foi a jogo com quatro iniciados e quatro juvenis de primeiro ano.



FAIR-PLAY: sub-10 admite ao árbitro que fez penálti no último jogo



José Rosa, treinador do Sp. Covilhã, deu explicações sobre o gesto tomado por respeito ao oponente.



«Temos de dar o exemplo. Toda a gente gosta de ganhar, mas não me sentiria bem ganhando a jogar com 11 contra oito. Sabendo as condições do nosso adversário, estaríamos a ir contra o princípio desportivo. Damos cultura futebolística, mas nestas idades também ajudamos a moldar pessoas, a criar personalidade, a transmitir princípios. Se começássemos com 11, o mais certo era o jogo acabar mais cedo», afirmou o treinador à Lusa.



Vila Velha de Ródão é uma vila do distrito de Castelo Branco, com cerca de 1700 habitantes. O plantel de juvenis do clube local tem 17 atletas, mas teve nove baixas para este jogo contra o Sp. Covilhã. A equipa ainda tentiou adiar o jogo, mas não houve nenhuma data alternativa disponível.



João Inácio, o treinador do Vila Velha, admitiu ter pensado faltar à partida, mas a possibilidade de multa ao clube acabou por afastar essa ideia.