O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, garantiu este sábado que a equipa está pronta para defrontar um Estoril que atravessa «o melhor momento da época».

«Este Estoril está diferente do Estoril que começou a época. Depois da mudança de treinador, é uma equipa totalmente diferente. Este será o melhor momento da época do Estoril, estou convencido que também atravessamos o melhor momento da época, mas há aqui uma diferença. A qualidade do jogo do Estoril está suportada por vitórias, no nosso caso não. No entanto, parece-me que a confiança que existe no grupo de trabalho do Estoril percebe-se na competição e na nossa equipa também», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Eu, como treinador, estou muito satisfeito com o trabalho dos jogadores, estou satisfeito com a qualidade de jogo que apresentamos e também convencido de que podemos fazer melhor. A confiança é muito grande e vamos levar para o jogo um espírito de trabalho, de vitória e de tentar vencer o jogo», prosseguiu.

O técnico de 52 anos foi ainda confrontado com o facto de os famalicenses serem o segundo pior ataque da Liga: «Se analisarmos o número de golos que temos, temos alguns aspetos a melhorar. Se queremos ganhar o maior número de jogos possível, claro que temos de ser mais finalizadores. Não posso deixar de dizer que, por exemplo, a qualidade do nosso jogo permitiu-nos ser, em Portimão, muito mais fortes do que o adversário em largos períodos do jogo. Falta-nos finalizar essas situações do jogo, de facto. A qualidade coletiva evoluiu bastante, o rendimento individual de vários jogadores.»

O Famalicão recebe este domingo o Estoril, a partir das 18h00, em jogo da 14.ª jornada do campeonato português.