O avançado do Famalicão, Henrique Araújo, tem uma rotura parcial da sindesmose do tornozelo direito e vai parar entre quatro a seis semanas, confirmou o Maisfutebol junto de fonte dos famalicenses.

O avançado de 22 anos foi reavaliado esta terça-feira, na sequência da saída por lesão no jogo de segunda-feira, ante o Boavista, da 24.ª jornada da I Liga (empate 1-1), não se confirmando um cenário que poderia ser de maior gravidade.

Henrique Araújo entrou aos 84 minutos de jogo, mas acabou por sair lesionado já à entrada para o tempo de compensação.

Dentro do tempo previsto de paragem, Henrique Araújo poderá, no pior cenário, voltar em meados de abril, ou para o jogo ante o FC Porto da 29.ª jornada, ou ante o Portimonense, na 30.ª jornada.

Na perspetiva mais otimista possível, pode até vir a estar já recuperado para a receção ao Vizela, da 28.ª jornada no primeiro fim de semana de abril, mas certa será a sua ausência para os jogos de março. No sábado, o Famalicão visita o Vitória para a 25.ª jornada, recebe o Estrela na 26.ª (16 de março) e, no final do mês, visita o Gil Vicente na 27.ª jornada.

Em 2023/24, o atacante cedido pelo Benfica leva 18 jogos realizados pelo Famalicão.