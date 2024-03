Famalicão e Boavista encerraram esta segunda-feira a 24.ª jornada da Liga com um empate 1-1.

Danho colocou a equipa da.casa em vantagem, aos 17 minutos, mas os axadrezados empataram, aos 69, por Salvador Agra.

O Famalicão, ainda com um jogo em atraso, sobe ao oitavo lugar da classificação, com 27 pontos, enquanto o Boavista é 12.º, com 25.

