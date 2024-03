FIGURA: Salvador Agra (Boavista)

Foi o primeiro a criar perigo no encontro e foi ele que conseguiu chegar ao empate. Aos 32 anos, Salvador Agra mostra que ainda está aí para as curvas. Sempre muito ativo no lado esquerdo do ataque, acabou por marcar. Recebeu o esférico, fletiu para o meio, sentou Mihaj e rematou para golo.

MOMENTO DO JOGO: Magistral defesa de João Gonçalves

Espantosa defesa de João Gonçalves a evitar o autogolo de Sasso. O guardião axadrezado voou para impedir que o Famalicão fizesse o segundo golo, que podia sentenciar a partida, mantendo a discussão pelo resultado.

OUTROS DESTAQUES

Danho (Famalicão): Aproveitou bem o castigo de Cádiz para mostrar ao treinador que pode contar com ele. Danho marcou na primeira oportunidade que teve e ainda conseguiu fazer um segundo, porém o golo acabaria invalidade pelo VAR por mão na bola.

Sorriso (Famalicão): Mais um excelente jogo do avançado brasileiro. Sempre muito ativo, dono de uma técnica invejável, foi sempre o elemento mais esclarecido dos famalicenses. Sorriso merecia sorrir no fim.