Os famalicenses tentaram provocar Dan(h)o na pantera, ainda no primeiro tempo, mas apareceu um Salvador (Agra), no segundo, para dividir os pontos. Famalicão e Boavista igualaram-se no fecho da 24.ª jornada e continuam a salvo no meio da tabela. Depois das derrotas na ronda anterior, os dois emblemas conseguiram conquistar um precioso ponto na luta pela manutenção.

Florian Danho abriu o marcador para os minhotos, ainda no primeiro tempo, mas uma boa reação axadrezada na etapa complementar permitiu a Salvador Agra chegar ao golo. Os famalicenses igualam os 27 pontos de Casa Pia e Gil Vicente e os boavisteiros chegam aos 25 e permanecem na 12.ª posição.

Treinadores mexem no sistema tático

João Pedro Sousa deixou de fora Zaydou e Cádiz, castigados, Chiquinho e Lacoux, por opção – todos foram titulares em Arouca – e lançou Riccieli, Gustavo Assunção, Topic e Danho, passando do habitual 4x2x3x1 para um 3x5x2. Ricardo Paiva também mexeu na equipa depois da goleada sofrida frente ao Sp. Braga e também alterou o sistema tático, passando de um 4x2x3x1 para o 3x5x3. De fora ficaram Filipe Ferreira, Makouta e Reisinho e entraram Chidozie, Vukotic e Malheiro.

Os axadrezados entraram melhor e encostaram os minhotos à sua grande área. Salvador Agra foi o primeiro a testa a atenção de Luiz Júnior, obrigando-o a defesa difícil para canto. O Boavista tinha mais bola, perante a expetativa famalicense. Ao quarto de hora os da casa começaram a soltar as amarras e Sorriso ganhou um pontapé de canto. Na sequência, Justin apareceu a cabecear para a defesa de João Gonçalves e, na recarga, à meia-volta, Danho atirou a contar.

Sem ter feito muito por isso, o Famalicão estava na frente do marcador, mas, a partir daqui, conseguiu equilibrar a contenda e ainda ficou perto de fazer o segundo. Cruzamento da esquerda de Francisco Moura, Sasso tenta cortar de cabeça e o esférico levou o caminho da baliza. Aqui, brilhou João Gonçalves com uma magistral defesa a evitar o golo.

A melhor oportunidade axadrezada nasceu de um erro local. Gustavo Assunção falhou o passe na saída de bola e acabou por isolar Bozenik que, depois de puxar para o pé esquerdo, rematou à figura de Luiz Júnior. O descanso chegava logo a seguir com a equipa mais eficaz em vantagem.

Dois golos anulados e um validado

A formação axadrezada voltou a entrar melhor para a segunda metade e Bozenik voltou a ficar perto do golo. O eslovaco cabeceou ao lado após cruzamento de Onyemaechi. Pouco depois, o avançado das panteras, isolado por Malheiro, obrigou a boa defesa de Luiz Júnior e, na recarga, Bruno Lourenço marcou mesmo, no entanto o lance foi invalidade por fora de jogo (19 centímetros).

O Famalicão tentou reagir e também viu um golo ser anulado, desta feita pelo VAR Rui Oliveira. Danho, antes do remate de calcanhar que fez balançar as redes, dominou o esférico com a mão. À terceira foi de vez. Num rápido contra-ataque, Bruno Lourenço desmarcou Salvador Agra na esquerda que, depois de fletir para o meio, rematou para a igualdade.

Os treinadores começaram a mexer nas equipas. Ricardo Paiva fez três alterações de uma assentada e, pouco depois, João Pedro Sousa seguiu-lhe os passos. Até ao final as equipas equilibraram-se, exceto nos últimos seis minutos (os do desconto) em que Henrique Araújo, que havia acabado de entrar, se lesionou e deixou a equipa em inferioridade numérica. No canto do cisne, Francisco Moura num remate de ressaca, acerta com estrondo no poste. Divisão de pontos que acaba por ser justa.

No final da partida foram muitos os adeptos que mostraram o descontentamento com o treinador famalicense e com o presidente do clube.