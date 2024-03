João Pedro Sousa quer um Famalicão «forte e com o intuito de vencer» na segunda-feira, na receção ao Boavista.

«Temos a consciência que temos de regressar rapidamente às vitórias e que temos de ser melhores. Mas também temos a consciência que continuamos a trabalhar no máximo. Exijo sempre muito dos jogadores e eles têm consciência que estão a fazer tudo aquilo que o treinador pede para regressarmos às vitórias. Vamos tentar entrar fortes com o intuito de vencer. O nosso discurso tem sido este, mais vezes acabamos por falhar, mas temos que nos agarrar ao trabalho» referiu este domingo, em antevisão à partida referente à 24.ª jornada do campeonato.

Relativamente ao jogo com a formação axadrezada, o técnico de 52 anos espera dificuldades em campo e abordou a demissão de Vítor Murta, presidente do Boavista.

«Relativamente ao problema diretivo seguramente não vai influenciar. Conheço minimamente a forma de pensar e trabalhar do Boavista e penso que isso nunca vai ser um problema», analisou.

João Pedro Sousa destacou como «desconfortável» o momento de forma do Famalicão, que tal como o Boavista, tem apenas uma vitória nos últimos cinco encontros.

«Não nos deixa confortáveis. Nós ainda não conseguimos ganhar dois jogos seguidos. Isso mexe com a equipa, porque a vitória traz sempre algum conforto. Isso começa a pesar nas nossas cabeças. Não queremos só reagir às derrotas. Se ganharmos amanhã, temos que reagir de forma a ganharmos o jogo seguinte. O primeiro objetivo é ganhar o Boavista e depois passa a ser ganharmos dois jogos seguidos», afirmou.

Naquele que vai ser o 100.º jogo, no campeonato e no comando do Famalicão, o treinador português desvalorizou o número e admitiu que prefere os três pontos.

«Eu troco os três pontos de amanhã pelo 100. É um orgulho grande fazer tantos jogos por este clube, ajudar o clube a crescer, saber que o clube vai continuar a crescer e que ajudei a ser melhor. 100 jogos é um número redondo, mas não é mais importante do que o jogo anterior nem o jogo a seguir. Obrigado a quem trabalha comigo, mas é continuar com o mesmo espírito. Dar o que sei e posso dar ao clube», referiu

O jogo do Famalicão, 10.º classificado, com 26 pontos, e o Boavista, 12.º, com 24, vai acontecer esta segunda-feira, às 20h15.