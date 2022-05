Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 3-2 frente ao Sp. Braga:

«A obsessão da conquista dos três pontos tem de ser enorme, por isso há sempre alguma coisa em causa. Sabíamos a possibilidade de acabar em 8.º lugar, o que demonstra estabilidade do clube na Liga. Não entrámos fortes, acabámos por corrigir alguns detalhes. O Braga tentou fazer um jogo direto e, por isso, fizemos uma pressão mais lateralizada e a equipa fez um grande jogo.

A segunda parte foi fantástica, com o apoio do público e terminamos o campeonato com aquilo que queremos que seja a nossa imagem e o trabalho que fizemos na época.

[Imaginou este caminho quando assumiu o cargo?] Estamos onde queremos estar. Quando aqui chegámos estávamos numa posição difícil na tabela. Houve jogos que podíamos ter ganhado, outros perdido, mas o futebol, na generalidade, acaba por ser justo.

[vai continuar?] O futuro sempre foi jogo a jogo e agora sim, há que ter uma conversa e discutir o futuro com tranquilidade.

[importância de Banza] Vários jogadores tiveram importância desde que cá cheguei. É fundamental que todos acreditem no que está a ser feito. O Banza fez um excelente campeonato e foi, acima de tudo, um jogador de equipa. É, sem dúvida, uma mais valia.

[situação do Pickel no final] É um jogador que transmite uma energia tremenda e é amigo do seu companheiro. A confusão era desnecessária, mas ele está bem.

Quero aproveitar para agradecer a oportunidade que me foi dada pelo presidente, que acreditou no trabalho, a toda a estrutura e à minha equipa técnica que trabalharam inexcedivelmente todos os dias. Conseguimos um 8.º lugar. Foi um processo difícil, mas que terminou da melhor forma».