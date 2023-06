Ivo Rodrigues despediu-se esta quarta-feira do Famalicão, ao fim de duas temporadas e meia, embora ainda tivesse mais um ano de contrato.

«Na hora da despedida não há muito a dizer, só agradecer e recordar todos os momentos e todas as pessoas que tanto nos fizeram bem», começou por escrever o jogador de 28 anos numa publicação no Instagram.

«Vila Nova de Famalicão ficará para sempre gravada no meu coração, cidade apaixonada cheia de gente boa. A partir de hoje sou mais um a apoiar do lado de fora e mais um a desejar sempre que este clube tão especial se torne cada vez maior. Para sempre no meu coração. Obrigado e boa sorte», completou.

Ivo Rodrigues, formado no FC Porto, protagonizou uma das melhores temporadas da carreira, ao anotar 11 assistências e marcar dois golos em 36 jogos pelos famalicenses.

Depois de ter passado, também, pelo Vitória de Guimarães, Arouca, Paços de Ferreira e Antuérpia, vai, ao que tudo indica, rumar à Arábia Saudita.