João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações após a derrota na Choupana por 2-1:



«Não conseguimos dar resposta àquela reação do Nacional. Já no final da primeira parte tínhamos sentido alguma dificuldade em controlar o jogo. Houve também alguma fadiga de alguns jogadores que já não competem há algum tempo. Na segunda parte custou-nos um pouco a entrar e a acompanhar o ritmo do Nacional. Conseguimos reagir depois dos dois golos sofridos, estivemos por cima, mas foi insuficiente.»

[sobre a má temporada do Famalicão]



«Tem sido complicado, com complicações de várias ordens. Castigos, covid, muita coisa junta… Hoje tivemos de fazer substituições por lesões. É complicado para os jogadores e isso é que me deixa triste. Mas a vida é mesmo isto, e a minha função é arranjar ferramentas para os ajudar, e eles têm dado boas respostas.»



[Falta de experiência justifica má fase?]



«Não me quero agarrar à falta de experiência. Claro que há alturas em que há alguma imaturidade, sabemos disso, mas são coisas que assumimos desde o início. Antes deste jogo utilizámos 27 jogadores que podiam jogar na Liga Revelação. São muitos jogadores. Mas há lesões, castigos, questões de várias ordens que nos fazem utilizar imensos jogadores, e tivemos de recorrer várias vezes à equipa de sub-23 também. Mas não vou usar isso como desculpa para a posição em que estamos.»