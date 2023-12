O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, garantiu esta sexta-feira a equipa está «melhor do que há um mês», apesar das derrotas com o Benfica e Porto, e assegurou que o objetivo é regressar às vitórias frente ao Portimonense.

«Percebemos onde podemos melhorar. Sabemos que fazer bons jogos só não chega. A prova disso são os dois últimos jogos, que fizemos dois bons jogos, mas o certo é que perdemos. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ganhar, se possível a jogar bem», disse, na antevisão ao encontro com os algarvios.

Sobre o Portimonense, o técnico teceu elogios às exibições da equipa comandada por Paulo Sérgio, especialmente em casa.

«Jogar em Portimão é sempre difícil. Esta época o Portimonense está algo inconstante, como nós. Mas percebe-se também a capacidade coletiva que eles têm e principalmente a qualidade individual. Percebe-se muitas vezes que a qualidade individual resolve aquilo que o coletivo ainda não tem. É uma equipa com qualidade e que nos pode colocar problemas», salientou João Pedro Sousa.

Questionado sobre os critérios de arbitragem, o timoneiro famalicense aproveitou para manifestar preocupação.

«Temos 15 jogos e oito cartões vermelhos. Custa-me perceber como é que uma equipa como o Famalicão tem tantas expulsões. Faço essa reflexão e tento perceber se o problema é meu, se o problema é dos jogadores, que tenho a certeza que não é», disse.

«Não sou crítico de marcar ou não o penálti, esta ou aquela falta, até porque já fomos beneficiados contra o Gil Vicente e vencemos. Acho que temos árbitros de qualidade, mas não apitam com tanta competência como a que têm. Gosto de ver um jogo agressivo, com duelos, mas não quando o jogador cai e eles interrompem o jogo», argumentou o treinador.

O Famalicão segue no 7.º lugar da Liga, com 16 pontos, e desloca-se este domingo, às 15h30 ao reduto do Portimonense. Os algarvios, por sua vez, estão no 10.º lugar, com 14 pontos. O encontro será arbitrado por Hélder Carvalho.