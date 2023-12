A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira as datas e os horários dos jogos da quinta eliminatória da Taça de Portugal.

A eliminatória abre no dia 9 de janeiro, terça-feira, com dois jogos: o Sporting recebe o Tondela às 18h45, o FC Porto visita o terreno do Estoril duas horas depois, às 20h45.

No dia seguinte, há quatro partidas, com destaque para o jogo grande entre Benfica e Sp. Braga, às 20h45.

A eliminatória termina no dia seguinte, 11 de janeiro, com a receção do Vitória de Guimarães ao Penafiel.

Todos os jogos desta quinta ronda da Taça de Portugal, diga-se, terão transmissão televisiva.

As datas e os horários divulgados pela FPF:

9 janeiro 2024 – Terça-feira

Sporting CP SAD x CD Tondela SAD – Sport TV – 18:45

Estoril Praia SAD x FC Porto SAD – RTP – 20:45

10 de janeiro 2024 – Quarta-feira

Vizela x Arouca – C11 - 20:00

Gil Vicente FC SDUQ x Amarante FC – C11 – 19:15

Marítimo Madeira SAD x UD Leiria SAD – Sport TV - 18:45

SL Benfica SAD x SC Braga SAD – RTP – 20:45

11 de janeiro 2024 – Quinta-feira

Vitória SC x FC Penafiel – Sport TV – 20:15

Santa Clara Açores SAD x CD Nacional SAD – C11 - 18:00 (hora continente)