O FC Porto foi condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a pagar uma multa de 4080 euros devido ao atraso no início e no reinício do jogo, frente ao Famalicão.

Segundo pode ler-se no relatório do árbitro, a primeiro parte arrancou com cinco minutos de atraso devido «à chegada tardia da equipa visitante, o FC Porto», sem qualquer justificação. Na etapa complementar, registou-se um atraso de três minutos.

Por sua vez, o Benfica também paga uma multa de 1428 euros, devido a um atraso no início da segunda parte no duelo em casa do Moreirense, de dois minutos.

Os encarnados pagam ainda 4220 euros de multa devido ao comportamento incorreto do público, nomeadamente o «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos e de outros episódios com as autoridades, antes e durante o encontro.

Por último, o Sporting paga 8925 euros de multa devido ao uso de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos, e 1020 devido aos insultos dos adeptos durante a partida frente ao Gil Vicente, em Alvalade.

Contas feitas, os três grandes pagam um total de 19673 euros em multas na jornada 12.