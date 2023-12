Na 14.ª jornada da Liga o Sp. Braga recebe o Benfica e há um Sporting-FC Porto. Dois jogos que podem ajudar a definir o rumo da prova, mas Artur Jorge, treinador dos arsenalistas, acredita que janeiro é que será um mês determinante.

«Nesta altura, com 12 jornadas decorridas, não há uma distância demasiada entre as equipas e creio que isso é um sinal de equilíbrio. Mas tudo depende de como as equipas poderão passar o próximo mês [janeiro]. Nós esperamos ter a ‘final four’ da Taça da Liga, mais jogos acumulados. Será o mês determinante para avaliarmos o equilíbrio que possa existir», esclareceu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela nesta sexta-feira.

Nos próximos dez dias, o Sp. Braga tem três jogos agendados: Vizela, Nápoles (terça-feira) e Benfica, no domingo. «Olhamos para todos os jogos com a mesma ambição. Temos tido períodos de grande densidade competitiva e contra equipas de grande qualidade», observou o treinador dos minhotos, que vincou que o plantel foi construído a pensar em dar resposta em todas as frentes.

«Depois entra o meu trabalho. Tenho uma leitura mais fria do que o adepto ou o analista, trabalho todos os dias com os jogadores e sei os momentos que eles atravessam. Tento de uma forma justa escolher um ‘11’ que dê a melhor resposta aos jogos e temos dado resposta. O Zalazar, por exemplo, fez um jogo tremendo com o Union Berlim [na Liga dos Campeões] e depois não jogou com o Estoril Praia, mas não sou doido, não jogou porque não está em condições», assegurou.

Sobre o Vizela, que está nos últimos lugares da Liga com 10 pontos, Artur Jorge relativizou o momento do adversário minhoto. «Existem contextos diferentes traduzidos na classificação, mas diz-nos a experiência e o passado recente que, em termos de competitividade e em jogo, essa diferença diminuiu e temos que estar preparados para isso, para podemos confirmar a nossa fase ascendente, sempre com a intenção de irmos em busca de mais uma vitória e fazer um jogo competente para ultrapassar uma equipa que também procurará ganhar esse jogo», apontou.

O Sp. Braga venceu os últimos três jogos que realizou para a Liga, sendo que em dois deles até começou a perder. Ao todo, a equipa de Artur Jorge soma já seis reviravoltas esta época. «Não é uma questão de masoquismo, há é a capacidade da equipa mesmo em situações desconfortáveis, como estar em desvantagem no marcador, não se desviar do plano. Temos que corrigir esses momentos, porque não podemos permitir que o adversário crie ocasiões de golo e as concretize, e podermos nós estar em vantagem. Esperemos, eu e os jogadores, que não se repita muitas vezes», disse, elogiando a capacidade goleadora da equipa, que tem o melhor registo da Liga com 33 golos.

«Temos tido a capacidade de sermos uma equipa que cria muitas situações de golo, também precisamos de eficácia alta para materializar o que criámos, mas tem sido um dos padrões das minhas equipas e não só este ano. É uma filosofia que procuramos que a equipa tenha», concluiu Artur Jorge.