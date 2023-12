Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à SportTV, depois da vitória em Famalicão (3-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

FC Porto marcou em momento importantes do jogo, concorda?

- Sim, é verdade. Não digo que o golo não dê confiança, mas o que precisamos é da confiança no trabalho que fazemos no Olival. Depois se marcamos aos 90 ou no início é indiferente. É um adversário que cria muitos problemas aos adversários, principalmente aqui em casa. Fizemos um jogo muito competente, nem sempre bem jogado, mas foi muito competente da nossa parte, muito competitivo. O Famalicão valorizou a nossa vitória.

- Não senti isso, tivemos sempre a nossa equipa muito compacta e para isso é preciso que a nossa linha defensiva esteja muito subida, perto da linha intermédia e a linha intermédia perto dos avançados. Sabemos que corremos alguns riscos, é um trabalho que fazemos de forma diária. Perante uma equipa que, numa primeira fase, passava muito o seu jogo pelos médios, o Zaydou e o Topic, estivemos muito bem a anular esses dois médios. Acho que preparámos muito bem o jogo frente a uma equipa com individualidades fortes, bem preparada. Percebemos o que tínhamos de fazer para conseguirmos golos.

Tinha falado de Taremi na antevisão do jogo, voltou a ser decisivo com uma assistência e um golo?

- Ele está dedicado a cem por cento. O Taremi é um jogador muito inteligente e quando associa essa inteligência à capacidade de trabalho... Lembro um lance em que ele foi evitar um remate. Essa dedicação que ele tem ao jogo, a capacidade que tem para assistir e finalizar. Nem sempre lhe sai bem, é verdade.

Titularidade João Mendes?

- Tenho gostado, era uma opção para o nosso setor defensivo no lado esquerdo, assim como o Jorge [Sánchez]. O João Mário não estava a cem por cento e optei por esses dois. Os jogadores estão de parabéns, toda a gente se prepara da melhor forma. De louvar esses jogadores que vêm da equipa B, tem a ver com o trabalho do António Folha na equipa B, estou muito satisfeito com isso.