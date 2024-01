O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, reconheceu este sábado a importância da partida frente ao Desp. Chaves, e defendeu que uma eventual vitória pode dar «um bocadinho de justiça» ao que a equipa minhota tem feito nas últimas semanas.

O técnico acredita que o seu plantel tem praticado bom futebol, mas que esse bom futebol não se tem traduzido em golos, o que penaliza o clube na classificação.

«[O Desp. Chaves] Estar em último lugar é totalmente irrelevante. Estamos preparados para jogar e para vencer. Agora não vou esconder a preocupação que passaram alguns jogos e não conseguimos vencer, passaram alguns jogos e marcámos pouco. Tudo isto nos leva a concluir que este é um jogo importante para nós, para ganharmos. Vamos com a mesma preparação que fizemos nos jogos anteriores, mas com o sentimento, na nossa cabeça, de dar um bocadinho de justiça ao que temos feito. Merecemos ganhar o jogo por aquilo que temos vindo a fazer», referiu, citado pela Lusa.

«O que falta é um momento muito difícil de explicar. A única coisa que eu sei é a confiança que tenho nos meus jogadores. No último jogo, disse, já agastado, ‘estamos a acertar em todo o lado menos na rede da baliza’. É preocupante e ficamos chateados, porque temos a sensação de que estamos a fazer o mais difícil. O golo não está a aparecer e isso deixa um bocadinho de ansiedade. Mas trabalhámos durante a semana da mesma forma e temos muita confiança no nosso trabalho», acrescentou.

O treinador dos famalicenses foi ainda confrontado com o alegado interesse do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, nos seus serviços: «É o mercado a trabalhar. Mas concentração total no meu trabalho no Famalicão. Tenho objetivos bem definidos, alguns já não vou conseguir alcançar, como, por exemplo, a final da Taça de Portugal. O outro, o quinto lugar, está difícil, reconheço. No entanto, é quase ponto de honra, para mim, chegar a essa posição. Outros objetivos também se colocaram e estão completamente alcançados. A prova disso é o interesse nos jogadores do Famalicão. Portanto, foco total no meu trabalho aqui.»

O Famalicão recebe este domingo o Desp. Chaves, a partir das 20h30.