O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, deixou este sábado rasgados elogios ao Gil Vicente, na antevisão à partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

«Sobre o nosso adversário… Equipa, ideia de jogo, jogadores de muita qualidade. O Gil Vicente não vai ficar na posição em que está [15.ª]. Vai subir claramente na tabela classificativa. Espera-nos um jogo exigente, mas o nosso objetivo passa por vencer. É uma equipa que nos vai pressionar, como tenta fazer sempre com os seus adversários. Espero a vitória e seguramente que vamos ter um bom jogo da Liga», disse o técnico dos famalicenses em conferência de imprensa.

«Preparámo-nos para analisar o que de bom e de mau fizemos nos jogos anteriores e corrigir isso. Estamos contentes pelo que aconteceu no jogo anterior [goleada frente à BSAD na Taça de Portugal] mas ficou ali, ponto final. Sabemos até que dentro desse jogo houve coisas que temos que melhorar. E se não melhorarmos, com este adversário vamos ter ainda mais dificuldades para ganhar o jogo. Temos de ter consciência que se não estivermos no nosso melhor termos dificuldades para ganhar o jogo», vincou.

Relativamente aos reforços do mercado de inverno, João Pedro Sousa reconheceu que é notório o aumento de qualidade do grupo.

«As coisas estão a correr bem. É natural precisarem de um período de adaptação ao trabalho, à ideia, aos colegas. Mas penso que está a ser ultrapassado de uma forma muito positiva e percebemos todos que o grupo ficou mais forte ao nível competitivo. Vieram acrescentar vontade de ganhar, são jogadores ambiciosos», realçou.

O treinador do Famalicão falou ainda sobre Gustavo Sá, jogador de 18 anos, que tem sido aposta recentemente e também esteve na conferência de imprensa.

«O Gustavo sabe que espero bem mais dele, sou exigente com ele. No entanto, ele é um menino que revela capacidades técnicas, táticas e emocionais diferenciadas, é incomum ver-se alguém com a idade dele com estes atributos a este nível. Para o Gustavo Sá, jogar em Famalicão ou no estádio do Real Madrid é indiferente. Isso tem a ver com a personalidade dele, às vezes pode ser muito bom, outras vezes pode não ser, mas admiro a postura competitiva dele», destacou.

Já o jovem, perspetivou o jogo com o Gil Vicente e diz que espera retribuir a confiança do Famalicão.

«Perspetivo um jogo complicado mas sinto a equipa confiante. Estamos preparados para conquistar os três pontos», começou por dizer.

«Sei que sou uma aposta do clube. Tenho de tentar retribuir isso mesmo. Com o tempo que tive na formação e com o que estou a aprender agora na equipa principal, sinto que estou cada vez mais preparado para retribuir essa confiança», frisou.

O Famalicão recebe este domingo, às 15h30, o Gil Vicente.