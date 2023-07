O Famalicão anunciou esta segunda-feira o defesa Justin de Haas como reforço para as próximas três temporadas.

O canhoto de 23 anos chega dos croatas do NK Lokomotiva, onde realizou 23 jogos na última época.

Formado no AZ Alkmaar, Justin de Haas integrou a equipa B do PSV em 2019, mas mudou-se para a Croácia na temporada seguinte, tendo ainda representado a formação secundária do Dínamo de Zagreb, antes de chegar ao NK Lokomotiva.

«O Famalicão é uma equipa onde os jovens têm um espaço privilegiado para evoluir. São vários os exemplos de jogadores que se destacaram no clube e espero conseguir atingir um nível muito alto», referiu o internacional jovem pelos Países Baixos aos meios de comunicação dos famalicenses.

«Tive oportunidade de me informar e já sei que se trata de um campeonato muito bom, com boa intensidade e no qual atuam jogadores com muita técnica», afirmou ainda, descrevendo-se como «um bom cabeceador, forte nos duelos e com boa capacidade de passe»