O médio argentino Santiago Colombatto terminou o período de empréstimo ao Famalicão e despediu-se dos minhotos nas redes sociais.

«Não me quero esquecer de ninguém, só quero dizer obrigado. Dei 100% por este símbolo e dei o melhor de mim em todas as oportunidades que tive. Tenham um ótimo ano e que o clube continue a crescer e a melhorar graças ao apoio de todos os que gostam do Famalicão. Fui feliz com a minha família na vossa cidade e não vos esqueceremos», escreveu o jogador de 26 anos na publicação.

Colombatto, recorde-se, esteve cedido ao Famalicão pelos mexicanos do Club León. Em 2022/23, somou 43 jogos, cinco golos e sete assistências.