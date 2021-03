O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, assumiu esta sexta-feira a necessidade de conquistar pontos frente ao Marítimo, em jogo da 24ª jornada da Liga.

O timoneiro famalicense admitiu que este é um encontro de grau de dificuldade elevada, uma vez que se opõem duas equipas que precisam de somar pontos.

«Era fantástico se fosse para além dos três pontos. Se conseguíssemos somar seis num jogo era maravilhoso. Infelizmente os jogos valem três pontos por vitória. É o nosso foco principal conseguir obter esses três pontos. Tal como o nosso adversário, somos duas equipas com necessidade de pontos. Obviamente que o Marítimo, jogando em casa, vai fazer tudo por somar pontos. O Famalicão tem de correr atrás daquilo que acredita, com caráter, com dedicação, acreditando muito no que podemos fazer», afirmou, em conferência de imprensa.

Para já, Ivo Vieira garante que não olha para a tabela classificação do campeonato, onde o Famalicão ocupa a penúltima posição.

«Estamos inclinados para olhar para tudo o que fazemos a cada jogo. Em todos os jogos irá haver uma luta saudável para conquistar os pontos. Nós, independentemente da posição em que estamos, mesmo que estivéssemos mais acima, o objetivo seria sempre esse. A importância é disputá-lo para ganhar e este não foge à regra. Estamos muito focados no que podemos fazer no jogo e só iremos olhar para a tabela quando conseguirmos fazer alguma coisa no jogo para alterar essa mesma posição.»

O técnico de 45 anos admitiu ainda que o empate conseguido na jornada passada, frente ao Sp. Braga, dá confiança à equipa: «Quando se consegue algo positivo a semana é mais alegre, com mais autoestima, com os jogadores a acreditar no que pode acontecer. É um processo natural em qualquer equipa.»

«Independentemente de ser o Marítimo, de estar próximo de nós, o importante é o Famalicão conseguir fazer o seu. Não vale a pena olhar para o que os outros fazem sem fazermos o nosso. O objetivo principal é conquistar os três pontos. Vamos lutar por esse objetivo até à exaustão e até ao último minuto», referiu ainda, sobre o encontro na Madeira.

O Famalicão defronta este domingo o Marítimo, naquele que será o segundo jogo de Ivo Vieira no comando dos famalicenses. A formação maritimista também atravessa situação semelhante, já que Julio Velázquez foi recentemente contratado para o lugar de Milton Mendes.