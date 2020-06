João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o FC Porto (2-1), em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Adjetivos para esta vitória?]

- Fomos uma equipa corajosa. Foi um jogo extremamente difícil para nós. Estávamos à espera de um FC Porto fortíssimo e foi isso que aconteceu. Um Porto na primeira fase muito pressionante, mas nós não quisemos em alterar a forma como jogamos. Não o fizemos na melhor forma, fomos um pouco lentos, mas isso tem a ver com a transição da época depois desta paragem. Mas com o tempo fomos conseguindo chegar às zonas que pretendíamos para tentar marcar. Conseguimos fazê-lo, forçámos o erro do Porto.

- Depois, calmamente, conseguimos pausar o jogo, apesar do FC Porto ter tido algumas oportunidades para marcar. Felizmente também tivemos um grande guarda-redes na nossa baliza, uma linha defensiva muito concentrada e muito competitiva. Sofremos o 1-1 , mas não abalámos, pelo contrário, mantivemos a nossa postura no campo, a nossa forma de tentar chegar à baliza contrária. Depois, numa jogada muito bonita, conseguimos encontrar o Pedro Gonçalves entre linhas e, num remate de meia distância, fizemos o 2-1. Felizmente conseguimos aguentar o resultado até ao fim. Penso que foi uma vitória justa por aquilo jogámos, pelo que corremos, pelo que lutámos, mas também reconhecendo que o FC Porto criou-nos problemas muito complexos. Tivemos de lutar mesmo até à exaustão para vencer o jogo.

[Deu um sinal positivo à equipa a partir do banco?]

- Só assim é que conseguimos um bom resultado frente a uma equipa tão forte. Não tivemos medo quando ganhamos a bola, tentámos impor o nosso jogo, foi assim que chegámos ao golo da vitória. É assim que sabemos jogar, é assim que sabemos competir.

[Consistência defensiva foi importante?]

- Não fugimos à questão. Sofremos muitos golos, mais do que aquilo que queríamos ter sofrido. Isso tem a ver com o processo ofensivo, aí é que temos de melhorar. Melhorámos e sabemos onde precisamos de melhorar. Logo, vamos sofrer menos golos.

[Frescura da equipa?]

- Reconheço que era uma incógnita, foi uma situação completamente nova para nós treinadores, para os jogadores, mas de facto, mais uma vez, os jogadores mostraram que têm um nível profissional muito elevado. Os jogadores jogaram 90 minutos a um ritmo muito elevado.

[Sonho de chegar à Europa continua de pé?]?

- A expetativa mantém-se com esta identidade e esta forma de jogar. Vamos lutar pela vitória nos nove jogos e, se isso acontecer, vamos garantir esse lugar de certeza. Mas o nosso foco é trabalhar e mostrar às pessoas que gostamos de jogar.