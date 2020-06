Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao Famalicão (2-1), para a 25.ª jornada da Liga:

«Em termos de estatística fomos superiores em tudo, mas as estatísticas não ganham jogos, os jogos ganham-se com uma equipa competitiva e com mentalidade campeã. Não podemos perder a cabeça, não podemos jogar mais com a cabeça do que com o coração. Esperava mais, assumo aquilo que aconteceu em campo. Se queremos ser campeões temos de dar mais do que aquilo que demos hoje, principalmente em termos de concentração competitiva.»

A estratégia estava bem definida, sabíamos que o Famalicão era uma equipa compacta. A partir do momento em que o treinador adversário sente que quer defender o resultado, eu meto mais um avançado [Aboubakar], para dar mais peso ao ataque. Quando empatámos pensei que poderíamos fazer um jogo diferente, utilizar mais os nossos avançados. Temos a ocasião do Aboubakar, não tenho dúvidas que era penálti. Temos de ser melhores dentro e fora do campo, vai ser uma luta contra tudo e todos. Penso que não fomos fortes como devíamos ter sido.

[Perder neste recomeço pode ter impacto maior?] Tem o impacto que tem, não estamos habituados a perder. Temos de pensar sim em trabalhar já amanhã para ganharmos os restantes jogos. Queremos homens de carácter, de personalidade, que assumam os momentos menos bons, eu assumo-os aqui como treinador.»