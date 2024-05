O Al Sadd acionou um processo junto da FIFA contra o treinador Abel Ferreira por não ter respeitado um pré-contrato com o clube antes de ter renovado com o Palmeiras até 2025, segundo está a avançar a imprensa brasileira.

O Palmeiras, contatado pelo Globo, assume que está ciente do processo e revela que já acionou um departamento jurídico para apoiar a defesa de Abel Ferreira, enquanto a FIFA confirma a existência de um processo, mas não faz comentários enquanto este está a decorrer.

O Al Sadd, atualmente treinado pelo português Nuno Almeida, que rendeu Bruno Pinheiro, alega que estava a negociar com Abel Ferreira desde outubro de 2023 e garante que o treinador português assinou um pré-contrato a 15 de novembro do mesmo ano, no qual assumia o compromisso de deixar o Palmeiras para começar a treinar o campeão do Qatar do a partir de 27 de dezembro.

O acordo já tinha sido divulgado no final de 2023 e, na altura, a assessoria de Abel Ferreira reagiu em comunicado no qual dizia que Abel Ferreira estava «focado em fechar a temporada da melhor forma possível» no Palmeiras e que deixava «toda a qualquer especulação de lado».

A verdade é que a continuidade de Abel Ferreira no Palmeiras chegou a estar em dúvida, no final do último ano, depois de quatro derrotas consecutivas, mas o treinador acabou por renovar com o clube paulista, em janeiro de 2024, por mais uma temporada, até 2025.