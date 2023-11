Bruno Pinheiro já não é treinador do Al Sadd, revelou esta quinta-feira o emblema do Qatar, num curto comunicado divulgado nas redes sociais. Wissam Rizk assume o cargo de forma interina.

«Oficial: a direção do clube agradece a Bruno Pinheiro pelo período que passou como técnico da equipa principal de futebol», lê-se, na nota.

Bruno Pinheiro, treinador que em Portugal se destacou no Estoril, nas épocas 2020/21 e 2021/22, orientava o Al Sadd desde julho, já depois uma passagem pela seleção de sub-23 do Qatar.

Sai depois de uma derrota frente Al-Faisaly, para a Liga dos Campeões da Ásia, e após ter ganho nove dos 15 jogos que disputou. No campeonato, o Al Sadd é líder, com os mesmos pontos do Al-Gharafa, apesar de ter menos um jogo.