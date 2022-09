De regresso ao Famalicão, João Pedro Sousa afirmou que quer «ser novamente feliz» no clube que é atualmente o 16.º classificado da Liga.

«Conheço perfeitamente o plantel e estou totalmente identificado com o seu valor. Gosto sempre de passar nos sítios onde sou feliz e as pessoas gostam de mim. A minha saída deste clube [em 2020/21] aconteceu porque é futebol. Quando aqui cheguei, ninguém me conhecia nem tinha ouvido falar de mim. O desafio foi lançado pelo [presidente da SAD] Miguel Ribeiro e agora voltou a acontecer de uma maneira normal», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Foi extremamente fácil [aceitar o convite]. Sempre me identifiquei com o clube, as suas pessoas, a cidade e o projeto, que nunca foi alterado. Continuam reunidas as condições para trabalhar no Famalicão. Voltei com a mesma naturalidade com que saí e encontrei ainda mais pessoas competentes neste grupo de trabalho e com a mesma ambição para fazer crescer o clube. Motiva-me muito trabalhar num clube como o Famalicão», prosseguiu.

O treinador confessou que desta vez ainda foi mais fácil aceitar o convite de Miguel Ribeiro: «Da primeira vez que o Miguel [Ribeiro] me ligou, decidimos em cinco minutos que íamos avançar com esta parceria. Desta vez, se calhar, foi em dois ou três minutos, no máximo. Claro que não estava à espera [de voltar], mas sou um espetador atento e jamais deixo de seguir o Famalicão. É difícil dizer não ao Famalicão e ao Miguel Ribeiro.»

João Pedro Sousa, recorde-se, orientou o Famalicão à melhor classificação de sempre da sua história na Liga, com o sexto lugar em 2019/20. Agora, garante, não que comparações.

«O primeiro erro que podemos cometer é fazer comparações. São contextos diferentes e nunca gosto de trabalhar sobre os feitos alcançados no passado. Dizia muitas vezes que jogaríamos para ganhar e isso continuará a acontecer. Queremos lutar, trabalhar e correr para ganhar, porque a situação é difícil e temos de rapidamente entrar numa velocidade de cruzeiro e em zonas classificativas que nos deem alguma tranquilidade», defendeu.

«Tínhamos algumas opções em carteira, porque o Famalicão é um clube apetecível e os treinadores acreditam que podem ser felizes aqui. A escolha recaiu sobre o João Pedro Sousa pelo jogo e por ser alguém que conhece bem esta casa. A sua qualidade faz-nos crer que, com os atletas que temos, vamos recuperar o nosso jogo. Isso motivou a sua contratação», disse por sua vez Miguel Ribeiro.