O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, na flash interview à SportTv, após a derrota em Alvalade com o Sporting, por 2-0:

«[Discurso ao intervalo após o penálti falhado] O meu discurso foi claro. Obviamente que se fizéssemos o penálti mudava muito o estado emocional com que chegaríamos ao intervalo, mas não deixei de demonstrar aos meus atletas todo o orgulho pela primeira parte conseguida. Foi um jogo muito equilibrado, equipas que criaram situações de golo, a nível de jogo jogado foi equilibrado e o empate ajustava-se. Obviamente que o Sporting é um justo vencedor, porque concretizou as oportunidades que teve e nós não. Enquanto equipa temos de concretizar o futebol que estamos a praticar e já no próximo jogo. Durante a semana vamos trabalhar para isso. Orgulho-me dizer que foi um excelente jogo do Famalicão.

[O que poderia ter feito mais?] O que falhou foi concretizar. Criámos oportunidades, mantivemos a posse de bola, explorámos os espaços, conseguimos manter coberturas defensivas e fomos uma equipa equilibrada. Tivemos, na maior parte do jogo, uma postura excelente. O Sporting faz o segundo golo e houve alguma quebra de energia da nossa parte. Conseguimos reagir, podíamos ter reduzido nos minutos finais e entrar no jogo. Infelizmente não aconteceu. Levantar a cabeça e fazer uma boa semana de trabalho que temos um próximo jogo para disputar.

[Posição na tabela começa a preocupar?] Desde o primeiro dia que entramos cá que a tabela nos preocupa. Temos noção que praticamos futebol para não estar nesta posição. Temos de limar algumas arestas, corrigir alguns erros e com a noção clara de que se praticarmos este futebol, se a equipa se mantiver unida e compacta como hoje, vamos dar uma boa resposta no próximo domingo.»