O Liverpool emprestou Owen Beck ao Famalicão, informaram esta segunda-feira os dois clubes.

A cedência do defesa-esquerdo de 19 anos é válida até ao final da presente temporada.

«As minhas expectativas passam por ajudar a equipa para terminarmos o mais acima possível na classificação. Sei que o Famalicão já projetou jogadores para outros patamares. É um clube com uma forte ambição de crescimento e ao qual reconheço ter adeptos muito apaixonados», afirmou Beck, citado na nota do clube da Liga.

Internacional sub-21 pelo País de Gales, Owen Beck estreou-se pela equipa principal do Liverpool na época passada, num jogo ante o Preston North End, para a Taça da Liga, em outubro. Dois meses depois, foi a jogo ante o Leicester, para a mesma competição.

Defender Owen Beck has joined Portuguese side Famalicao on loan for the 2022-23 season.



Good luck, Owen 👊