João Pedro Sousa pretende dar sequência aos dois últimos triunfos frente ao Paços de Ferreira, na próxima sexta-feira. De resto, esta foi a primeira vez que os famalicenses conseguiu vencer dois jogos consecutivos, algo que o técnico considerou «ser importante».

«É importante vencer consecutivamente, mas também é importante as semanas de treino que tivemos. Trabalhámos este jogo sobre uma vitória, que foi bom, mas o processo continua. Acontecesse o que acontecesse, esse processo é contínuo e temos de continuar a melhorar o que está bem e retificar o que está mal», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico do Famalicão prevê «um jogo extremamente difícil, perante uma equipa competitiva, muito organizada e com um excelente treinador» e revelou ser fã do conjunto pacense.

«É das equipas de que mais gosto no nosso campeonato. Está sempre equilibrada. Nós tentamos desorganizar os adversários para chegar ao golo e às vitórias, mas sabemos que frente Paços vai ser difícil de o fazer. Espera-nos um jogo complicado, mas onde temos o objetivo de conquistar os três pontos», disse.



João Pedro Sousa foi confrontado com o facto de os cinco pontas de lança da equipa, Dyego Sousa, Trotta, Campana, Del Campo e Anderson terem, no total, apenas um golo marcado na temporada e preferiu desvalorizar.

«Não é uma preocupação. O importante é a equipa conseguir marcar, até porque o papel do ponta lança não é só finalizar. Desde que façam o trabalho planeado na semana, fico contente com isso», vincou.



O Famalicão apenas tem dois indisponíveis para a visita à Capital do Móvel: Anderson e Calvin. A partida da próxima sexta-feira tem início marcado para as 19h00.