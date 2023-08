Depois de Tom Lacoux e Nathan, o Famalicão anunciou a terceira contratação do dia: Óscar Aranda.

Em comunicado publicado no site oficial, e confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol, o emblema famalicense informa que chegou «a acordo com o Real Madrid para a transferência definitiva» do extremo espanhol.

O jovem de 21 anos, informa ainda o clube, rubricou um contrato válido para as próximas três temporadas.

«Estou muito feliz por estar aqui. A trajetória recente do Futebol Clube de Famalicão no futebol português é bastante interessante. Terminou o último campeonato nos oito primeiros lugares e atingiu as meias-finais da Taça de Portugal. Do que pude observar constatei ser uma equipa que apresenta, habitualmente, um futebol bastante positivo, algo que se torna prazeroso para os jogadores», disse Aranda, citado na nota.

Internacional sub-17 espanhol, Óscar Aranda chegou ao Real Madrid em 2018, proveniente do Granada. Nos merengues, jogou nos sub-19 e no Real Madrid Castilla, tendo conquistado a Youth League em 2019/20.