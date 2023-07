Óscar Aranda está muito próximo de ser reforço do Famalicão, avançou a Marca e confirmou o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, o extremo de 21 anos vai deixar o Real Madrid e assinar em definitivo pelo clube minhoto. No entanto, os merengues vão salvaguardar direito de preferência no futuro, além de uma percentagem do passe do atleta.



Aranda, que passou pelo Granada antes de chegar ao Real Madrid, é internacional jovem por Espanha e participou no Mundial sub-17 e no Europeu de sub-17 em 2019. Na última temporada jogou pelo Castilla: fez três golos em 27 encontros.

O negócio deverá ser oficializado nos próximos dias.