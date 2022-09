Horas após o fecho do mercado de transferências, o treinador do Famalicão garantiu estar muito satisfeito com o plantel construído, apesar de nos últimos dias a equipa minhota ter visto sair Heriberto Tavares, Owen Beck, Dylan Batubinsika e Samuel Lobato.

«Já tinha mencionado que se o mercado estivesse fechado há uma semana seria um treinador contente. Estamos todos satisfeitos. Temos um plantel muito equilibrado, as saídas foram estudadas e pensadas naquilo que é melhor para o clube e também para o atleta. Foram saídas ponderadas por todos», disse Rui Pedro Siva.

O técnico dos famalicenses fazia a antevisão ao jogo deste domingo com o Portimonense, equipa que está nos lugares cimeiros da classificação da Liga com 9 pontos à 4.ª jornada. «O Portimonense entrou forte no campeonato, com a vantagem de ter a ideia, estratégia e equipa bem montada, o que dá competência ao treinador e estrutura do clube, traduzindo-se em pontos e golos. É uma equipa forte e com uma ideia clara de jogo. Estamos a construir a nossa equipa, temos a nossa ideia e o Portimonense bem estudado. Vai ser um jogo equilibrado e com bom futebol das duas equipas», projetou Rui Pedro Silva.

Na última jornada, o Famalicão alcançou a primeira vitória na Liga (1-0 ao Santa Clara), sendo que no jogo antes desse registou um empate sem golos diante do Gil Vicente. «Queremos tornar a equipa equilibrada passo a passo, o primeiro é não sofrer golos, o segundo é concretizar as oportunidades criadas e o terceiro é manter a baliza a zeros e marcar mais golos com as oportunidades criadas. No futebol nunca nada está dado por terminado, mas há sim uma construção constante», vincou.

O treinador do Famalicão não poderá sentar-se no banco de suplentes no jogo de Portimão, já que foi expulso no jogo anterior. «Reconheço algum exagero da minha parte durante o último jogo, mas por ter sido a minha primeira expulsão e por não ter sido um momento grave ao ponto de não deixarem um treinador fazer o seu trabalho, [também] é exagerado. Mas aceito e respeito e agora tentar colmatar este castigo», comentou Rui Pedro Silva.