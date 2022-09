Perspetiva-se uma das melhores assistências dos últimos tempos no Estádio Municipal de Braga a partir das 15h30 de sábado, no dérbi minhoto. Segundo o Sp. Braga, já foram vendidos cerca de 22 mil bilhetes para o Sp. Braga-V. Guimarães, da quinta jornada da I Liga.

Deste número total, relativo até à manhã desta sexta-feira, 1.500 bilhetes, referentes a cinco por cento da lotação, foram entregues ao Vitória de Guimarães.

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, já projeto a partida, pedindo equilíbrio porque «as expectativas estão muito altas» face ao bom começo de época dos bracarenses.

A equipa de Braga é segunda classificada, com dez pontos somados, tendo até ao momento o ataque mais concretizador da prova, com 17 golos marcados. O Vitória é oitavo classificado, com seis pontos, vindo de duas derrotas seguidas.

Nuno Almeida é o árbitro do encontro.