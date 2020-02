Fábio Martins voltou a considerar que a eliminação do Famalicão da Taça de Portugal, diante do Benfica, foi «injusta», como já tinha dito na flash-interview a seguir ao jogo, mas agora, numa publicação nas redes sociais, o jogador vai mais longe e qualifica como «execrável» a quantidade de mensagens de ódio e insultos dirigidos aos jogadores. «Vamos para casa e não podemos ligar uma televisão, temos de afastar os computadores dos nossos filhos, para que eles não fiquem a pensar que o pai matou alguém».

«Obrigámos o Benfica a bater bola na frente e a queimar jogo»

«É execrável a quantidade de mensagens de ódio e insultos que nós, jogadores de futebol, recebemos. Além de fazermos o que fazemos dentro das quatro linhas, temos o direito de ter a nossa opinião sobre o que aconteceu, tal como vocês têm a vossa. É por este tipo de situações que vocês percebem que os jogadores têm de ir com um discurso mecanizado. Eu, na minha forma de estar no futebol, acredito que os jogadores não têm que dizer o mesmo. Há que dar voz ao que é real. É preciso ser real, honesto e puro para desbravar todo este entulho que não deixa o nosso futebol», destaca o jogador em relação às reações às suas declarações na flash-interview.

Logo após o final do jogo, Fábio Martins considerou que o Famalicão foi «superior» ao Benfica nos dois jogos da Taça e diz que a sua equipa obrigou o adversário a «bater bolas na frente e a queimar jogo».

VÍDEO: o resumo do Famalicão-Benfica na Taça de Portugal

«É preciso que nos comecemos a limitar a falar mais do jogo e menos de teorias da conspiração. Deixem-nos jogar. Deixem-nos viver o futebol. Deixem-nos fazer o nosso trabalho. Somos homens que, depois de dar o litro no relvado, vamos para casa e não podemos ligar uma televisão, temos de afastar os computadores dos nossos filhos, para que eles não fiquem a pensar que o pai matou alguém. Porque é isso que parece que transmitem, com as mensagens que escrevem», acrescentou.

Na abertura desta publicação, Fábio Martins volta a reiterar o sentimento de injustiça. «Repito, na minha opinião, fomos claramente superiores e merecíamos ter passado a eliminatória. Ponto. Respeito quem possa pensar o contrário, mas esta foi rigorosamente a minha forma de ver os dois jogos», destacou.

Veja a mensagem de Fábio Martins na íntegra: