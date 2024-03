O Farense desloca-se neste sábado a casa do Arouca com a missão de colocar um ponto final numa sequ~encia de oito jogos sem vencer na Liga.

«Temos de perceber a responsabilidade do jogo e conhecer também a forma de atuar do adversário e as suas mais-valias em termos individuais. Estamos preparados para um jogo intenso, muitas vezes disputado, em que os duelos e a gestão da posse de bola vão ser muito importantes», projetou José Mota na antevisão ao encontro da 27.ª jornada da Liga.

O treinador da equipa algarvia elogiou a forma recente do conjunto orientado por Daniel Sousa. «Tem sido uma das melhores equipas nos últimos jogos, desde que entrou este treinador. Tem melhorado bastante não só na qualidade de jogo, mas também nas vitórias que tem conseguido. Neste momento, é uma equipa que está tranquila na tabela classificativa e já conseguiu o seu principal objetivo, a manutenção. Com 34 pontos, penso que é suficiente», acrescentou, referindo ainda estar à espera de «um jogo extremamente difícil».

Para a partida deste sábado, o Farense não poderá contar com Cláudio Falcão, que cumpre castigo.