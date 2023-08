Não foi o regresso que o Farense esperava. A jogar em casa, onde não perdia há 19 jogos oficiais, os algarvios foram derrotados pelo Casa Pia por 0-3 e entraram com o pé esquerdo na I Liga.

O calor abrasador não afastou os milhares de adeptos da equipa algarvia que quiseram assistir ao vivo ao regresso ao principal escalão do futebol português.

Num estádio que viveu, nos anos 90, grandes tardes de futebol na I Liga, o primeiro balde de água fria para a equipa da casa apareceu logo no início.

Depois de um início equilibrado, o Casa Pia adiantou-se no marcador ao minuto 15.

Leonardo Lelo – algarvio, natural de Olhão – bateu bem um canto à direita, com Clayton a saltar mais alto do que todos e a cabecear para o fundo das redes.

O desgosto inicial até podia ter sido rapidamente esquecido: logo passados dois minutos, Rui Costa ainda introduziu a bola na baliza de Ricardo Batista, após um bom remate à entrada da área, mas o golo foi anulado por fora de jogo, no início do lance.

O certo é que o Farense soube reagir ao golo – os algarvios iam aparecendo mais na área, mas falhava o essencial: a definição no último passe.

Do lado do Casa Pia, a fórmula do ano passado parece continuar bem viva.

O segredo da equipa de Filipe Martins passa muito pela rapidez da frente de ataque – com Godwin em clara evidência -, mas também pela solidez da defesa, comandada por Vasco Fernandes.

Logo ao intervalo, José Mota decidiu trocar dois jogadores: saíram Elves e Matheus Oliveira para as entradas de Cristian Ponde e Bruno Duarte.

O Farense queria mais, mas a verdade é que, na segunda parte, até mostrou menos.

À exceção dos cinco minutos iniciais, em que ganhou um canto e teve um bom remate de Fabrício Isidoro, os algarvios não demonstraram a garra suficiente para dar a volta ao resultado.

Quanto ao Casa Pia, ia conseguindo gerir bem o resultado… a até chegaria novamente ao golo, num lance caricato.

Pablo Roberto, entrado há pouco tempo, rematou de longe, descaído para a direita, apanhou Ricardo Velho de surpresa e o guarda-redes dos algarvios ficou mal na fotografia (65 m).

O Farense – talvez ainda pouco habituado a estas andanças – não soube reagir. Já com nomes como Rafael Barbosa ou Belloumi em campo, os algarvios não conseguiram sequer ameaçar a baliza de Ricardo Baptista.

Já os lisboetas, voltaram a marcar perto do final. Godwin sofreu uma falta dentro da área, bateu o penálti e não falhou (90m).

O Casa Pia foi mais maduro e ganhou. Na próxima jornada, ambos os emblemas terão testes de fogo: o Farense viajará até ao Dragão e os gansos receberão o Sporting.