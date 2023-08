A FIGURA: Godwin

A sua velocidade já era conhecida do ano passado e voltou a estar hoje em evidência. Godwin é um daqueles jogadores desconcertantes para qualquer defesa. A boa exibição foi coroada já perto do final, com um golo de penálti que ele mesmo conquistou. Foi, sem dúvida, o melhor em campo no relvado do Estádio São Luís.

O MOMENTO: O golo da tranquilidade (65m)

Não é que o Casa Pia não parecesse ter a partida controlada, mas a vantagem era mínima. Aos 65 minutos, com um remate de longe, Pablo Roberto tirou qualquer dúvida que restasse sobre a vitória da equipa de Filipe Martins.

OUTROS DESTAQUES

Fabrício: O melhor do lado dos algarvios. Fabrício comandou sempre o meio campo e foram vários os cortes providenciais que fez ao longo da partida. Além disso, o início da manobra atacante também passou, grande parte das vezes, pelos pés do brasileiro.

Clayton: Marcou o primeiro golo do Casa Pia – e que golo! O ponta de lança do Casa Pia saltou mais alto do que todos e apontou um belo golo de cabeça. Além disso, foi muitas vezes um quebra-cabeças para a defesa do Farense, essencialmente pelo poder físico que tem.

Pablo Roberto: Que estreia do brasileiro! No primeiro jogo oficial pelo Casa Pia, o médio, que os lisboetas foram contratar ao Remo (Brasil), marcou, num grande remate ainda longe da baliza. Veremos se as boas indicações, deixadas hoje, se confirmam ao longo da temporada.