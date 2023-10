[Acha justo o resultado? Se sim, o que faltou à equipa para ganhar os três pontos?]

Sofremos muito nos primeiros 10, 15 minutos. O Farense esteve forte, agressivo, mas também devido aos nossos próprios erros.

A partir daí, fico contente com a reação dos nossos jogadores que foram crescendo no jogo. No final, tivemos algumas chances para ter a vitória.

Sempre queremos ganhar, mas, depois do último jogo, da forma como perdemos, há que tirar coisas positivas deste, como o facto de não termos sofrido golos.

Com isso, a equipa vai-se sentir mais confiante para atacar melhor e com mais alegria.