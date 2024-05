Surpresa nas meias-finais do play-off da liga de futsal, com o Sp. Braga a ir ao Pavilhão da Luz vencer por 5-2, num jogo que só ficou decidido após prolongamento.

Um jogo com várias reviravoltas no marcador, com os minhotos a ganharem vantagem, aos 13 minutos, com um golo de Tiago Brito, antes do Benfica dar a volta ao resultado, já na segunda parte, com golos de Arthur (27m) e Diego Nunes (31m).

Um golo de Allan Guilherme permitiu ao Sp. Braga levar o jogo para prolongamento, período em que a equipa comandada por Joel Rocha se impôs definitivamente, chegando à vantagem com um golo de Tiago Sousa (41m).

Já com o Benfica a jogar com um guarda-redes avançado, Allan Guilherme, com dois golos marcados no último minuto, completou um hat-trick e acabou com as dúvidas.

O Sp. Braga fica, assim, a uma vitória da final, enquanto o Benfica fica obrigado a vencer o segundo jogo, a 30 de maio, para adiar a decisão para a negra, prevista para 3 de junho.