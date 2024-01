A FIGURA: Evanilson

O brasileiro está em grande. Hoje, marcou pelo quarto jogo consecutivo e logo a dobrar. Evanilson marcou o primeiro e o terceiro golos do FC Porto: em ambos, fugiu à defesa do Farense para ficar só perante Ricardo Velho. Foi o melhor jogador em campo e peça fulcral para a vitória portista em terras algarvias.

O MOMENTO: Mattheus, o tufo e uma história que podia ser outra (34m)

O placard ainda estava a zeros quando o Farense dispôs do primeiro penálti do encontro. Mattheus Oliveira até é um especialista, mas um tufo de relva tolheu-lhe os intentos: ao colocar o pé de apoio, o brasileiro levantou um pouco da relva do S. Luís e a bola saiu muito por cima. Se tivesse entrado, talvez a história do jogo fosse outra.

OUTROS DESTAQUES:

Mattheus Oliveira:

Não é novidade nenhuma que tem sido talvez o melhor jogador do Farense nesta época – de tal forma, que até se fala no interessa de equipas como a Sampdoria da Série B italiana. Mas hoje, o médio brasileiro não esteve nos seus dias: é verdade que não foi dos piores em campo, mas aquele penálti falhado, quando ainda estava 0-0, acabou por marcar o encontro.

Alan Varela:

A exibição só não foi perfeita porque, no início da segunda parte, o argentino rasteirou Mattheus Oliveira dentro da área, dando o segundo penálti do encontro ao Farense. Mas, retirando da equação esse lance, o médio foi dos melhores do FC Porto. Comandou o meio campo da equipa de Sérgio Conceição e culminou a prestação com um grande golo: o segundo do FC Porto.

Francisco Conceição:

Boa exibição do jovem extremo português. É um daqueles jogadores que mexe sempre com qualquer partida: o jeito desconcertante com que leva a bola colada ao pé esquerdo enganou, por várias vezes, a defesa do Farense. Esteve perto de marcar e assume-se, cada vez mais, como titular neste FC Porto.

Pepê:

Esteve envolvido em dois dos três golos, fazendo duas assistências para um dos golos de Evanilson e o tento de Alan Varela. O extremo brasileiro voltou a fazer uma boa exibição, mostrando, com Evanilson, Francisco Conceição e Galeno, um quarteto bem oleado.