O Farense bateu este sábado a equipa de sub-23, com um golo solitário do médio Seruca, no primeiro jogo particular da pré-época 2023/24 da equipa promovida este ano à I Liga.

Os algarvios não revelaram o onze inicial, nem pormenores sobre os reforços utilizados pelo treinador José Mota na partida disputada na academia do Farense, situada no vizinho concelho de São Brás de Alportel.

Até ao momento, o emblema de Faro já garantiu o guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela), os defesas Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e Talys Oliveira (ex-Slaven Belupo, Croácia) e o médio Rafael Barbosa (ex-Tondela).

O próximo «teste» do Farense será contra os sauditas do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, estando marcado para sexta-feira, para o Estádio Algarve (20h30).