José Mota, treinador do Farense, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora (3-0), em pleno Estádio José Gomes, no fecho da 31.ª jornada da Liga:

Uma vitória clara, com três golos. Resultado justo?

- Os resultados são sempre justos quando marcamos três golos e o Estrela não marca nenhum. É uma velha máxima do futebol, mas este 3-0 tem muito justificativos. Nos primeiros 45 minutos estivemos muito bem, não só com bola, mas também sem bola. Tivemos as melhores oportunidades do jogo. Este Estrela é muito competitivo, tem jogadores que já vêm da época passada, tal como nós. Tentamos sair com critério, soubemos explorar os corredores, fomos uma equipa desinibida em situações de contra-ataque. Tivemos bons movimentos e boas oportunidades para marcar na primeira parte de bola corrida. Não conseguimos dessa forma, mas o lance individual de Belloumi permitiu a oportunidade no penálti. Foi um resultado justo ao intervalo, soubemos jogar com a ansiedade que o Estrela trazia para este jogo.

- Estivemos tranquilos e muito organizados. Nos primeiros 45 minutos chegámos em vantagem ao intervalo e, na minha ótica, bem. Na segunda parte, entrámos muito bem, com um grande golo de Belloumi, mas já esperávamos a areação do Estrela. Sabíamos que iam tentar encostar-nos às cordas, com um jogo direto, com os homens em cunha. Passámos pelas dificuldades normais de quem tem esta maneira de jogar. Conseguimos ultrapassar essas dificuldades com as alterações introduzidas. Penso que melhorámos muito o nosso jogo. O Mattheus Oliveira também veio trazer essa tranquilidade. É verdade que o Estrela teve oportunidades para diminuir a diferença. O Estrela deu tudo o que tinha para a que as coisas resultassem a seu favor, mas nós fomos muito maduros e inteligentes. Foi uma vitória justíssima da nossa parte. O Estrela com esta convicção também valorizou a nossa vitória.

Matematicamente, o Farense ainda não escapou ao play-off, mas deu um passo importante para a manutenção?

- Os passos são dados desde o início do campeonato. Temos 34 pontos. Soube agora que o Farense, pela primeira vez na história do clube, conseguiu quatro vitórias fora na I Liga. Isso diz bem do percurso que temos feito. Temos as nossas limitações, temos jogadores que têm sido muito valorizados. Isto para mim é motivo de grande orgulho, jogadores que estão pela primeira vez na I Liga e já estão num patamar de eleição. É mais um motivo de orgulho para perceberem que este trabalho do Farense tem de ser valorizado. É importante que valorizem estes jogadores, que têm feito um campeonato extraordinário. Jogadores que eram desconhecidos a época passada e que chegam à I Liga para mostrar muita qualidade.

Depois do Sporting, o Farense é a equipa que marca há mais jogos consecutivos e, além disso, o Estrela marcou esta noite o golo 800 do campeonato [Marco Matias].

- Não sabia, mas a Liga tem tido golos de belo efeito, bons espetáculos e bons treinadores. O nosso campeonato, além de ser muito competitivo, se tivesse o que os outros têm, que é mais dinheiro, para investir na formação, com certeza que formaríamos mais jogadores e faríamos um brilharete ainda maior. O Farense tem uma boa academia, o clube dá-me boas condições para treinar. Este trabalho tem de ser valorizado em todos os aspetos. É bom para o futebol. Fazemos muito com muito pouco, tanto o Estrela como o Farense. Em termos de atividade, o futebol se calhar é a atividade mais competitiva que temos no país. O público também está a emergir. Ainda hoje tivemos aqui muito público, como no São Luís também tem tido muito público. São pessoas que gostam de futebol. Já tivemos uma fase em que todos nós fugíamos do futebol. Grande ambiente e isso é muito positivo. Tenho muita experiência no futebol e cada vez gosto mais de futebol. Este público todo atrás faz-nos mais fortes.