José Mota, treinador do Farense, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Estoril (0-4), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

Ficou a ideia que o Estoril marcou nos momentos certos e condicionou o Farense, concorda?

- Realmente esses momentos não são bons para se sofrer e são muitos bons para se marcar. Se pudesse escolher os momentos para se fazer golos, era esses que escolhia. Não podemos escolher, mas a verdade é que correu tudo bem para o Estoril. Tivemos logo uma reação muito positiva ao primeiro golo num lance em que houve grande intervenção do guarda-redes do Estoril. Continuámos a tentar chegar perto do golo, conseguimos chegar numa situação de três para um.

- Penso até que na primeira parte tivemos melhores oportunidade do que o Estoril, mas a verdade é que chegamos ao intervalo a perder por 2-0. Nós, no momento defensivo, também não estivemos como temos estado ao longo do campeonato. O Estoril soube aproveitar os momentos. Aquele passe atrasado é uma das grandes forças do Estoril. Veio a segunda parte, alterámos, mas no primeiro momento o Estoril consegue mais uma finalização. É extremamente difícil para nós em termos de força anímica recuperar.

- Quem não viu o jogo vai achar que foi um massacre do Estoril, mas não foi isso que se passou. O Farense, em muitos momentos, esteve melhor do que o Estoril. Parabéns ao Estoril. Também já tivemos jogos assim, com grande eficácia.

A eficácia foi a grande diferença esta tarde?

- Tivemos mais oportunidades do que o Estoril. Não conseguimos marcar, agora não vale a pena estarmos aqui a falar disso. O Estoril foi mais eficaz e marcou nos momentos em que mais precisava. O Estoril ganha bem porque marcou quatro golos, teve uma eficácia tremenda. Nem fez uma grande exibição, se calhar o guarda-redes do Estoril teve mais trabalho do que o nosso, com três ou quatro ações muito boas. Nós, se calhar, no momento defensivo não tivemos tão bem.

Ficou a ideia que as alterações que fez para a segunda parte não chegaram a surtir efeito. O Farense esteve melhor na primeira parte, concorda?

- As equipas nunca são melhores do que que na primeira parte, nomeadamente quando estão a perde por 2-0. O Estoril marca na primeira oportunidade que foi à baliza. Acho que tivemos melhor na primeira parte, mas, lá está, o Estoril teve uma grande eficácia porque é uma equipa que está muito confiante neste momento. Se me perguntam se o resultado é justo, digo que é. O Estoril marcou quatro golos, mas se virmos os últimos jogos do Estoril, se calhar fomos das equipas que mais situações de golo criou. Acho que fomos sempre muito equilibrados em todos os momentos do jogo.