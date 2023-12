Vasco Seabra, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da goleada ao Farense (4-0), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

Boa exibição, resultado robusto. Foi importante gerir os momentos do jogo?

- Acho que é muito importante a forma como a equipa encara o jogo. Mesmo na primeira parte, depois do 1-0, a equipa continuou a procurar o segundo golo e a dominar o jogo. A equipa manteve a pressão, procurou sair a jogar entrelinhas e pelos flancos. O Farense, nas transições, podia ter chegado ao 1-1, até teve mais oportunidades, mas penso que a equipa, no global, conseguiu dominar o jogo e está a criar situações de finalizações no último terço. Lidámos com um adversário muito experiente, com um treinador muito experiente, mas, tirando esses momentos da primeira parte, controlámos e fomos felizes com o golo a abrir a segunda parte. Este bom momento tem a ver com o crescimento dos jogadores.

Ficou a ideia que o Estoril marcou nos momentos certos, a abrir cada uma das partes e a fechar a primeira.

- É sempre bom marcar, claro que entrarmos com um golo cedo, torna a equipa mais capaz de assumir a sua qualidade. O golo a fechar a primeira parte é um momento que não admite a reposta do Farense. Saímos para o intervalo com o 2-0 e, logo a abrir a segunda parte, fizemos o 3-0. Em termos globais, penso que quem acompanhou o jogo, gostou de ver o jogo. Valorizámos ainda mais a nossa vitória.

Sexta vitória nos últimos oito jogos.

- Ficámos muito satisfeitos com atitude dos jogadores, pela coragem que têm para se dar ao jogo, pela leitura que fazem do jogo. É uma equipa que procura ter a bola, que procura criar situações para atacar. Fico satisfeito pelos jogadores terem essa coragem. Quando perdemos a bola temos uma grande atitude para a recuperar novamente. Feliz pelos jogadores, sabendo que vamos ter de trabalhar muito nos próximos meses.

Chegou este sábado aos 100 jogos na Liga. Feliz com este percurso no escalão principal?

- É um motivo de orgulho. Foi uma feliz coincidência, no jogo 100 ter uma equipa com quem nos identificamos. Feliz e à espera que os próximos 100 jogos sejam melhores, para sermos mais felizes ainda. O bom ano para todos.